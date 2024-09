McTominay: “Voglio vincere lo scudetto con il Napoli” | VIDEO

Scott McTominay, nuovo acquisto del Napoli, si è aperto ai microfoni dei canali ufficiali del club. Il centrocampista ha parlato del suo percorso calcistico, della passione per il calcio e delle sue ambizioni con la maglia azzurra.

“Mi chiamo Scott McTominay, vengo da Lancaster e sono un centrocampista del Napoli”, esordisce l’ex Manchester United, raccontando come la sua carriera sia stata segnata da un costante impegno e dall’amore per il calcio.

L’influenza della famiglia e i suoi idoli calcistici

“La mia famiglia ha sempre fatto di tutto per aiutarmi” racconta McTominay, rivelando come da bambino abbia attraversato l’Inghilterra per giocare con lo United. Ha ricordato con affetto i suoi idoli calcistici, Wayne Rooney e Zinedine Zidane, figure che ha cercato di emulare fin da piccolo.

L’ambizione di vincere con il Napoli

Tra le sue ambizioni più grandi, McTominay ha parlato del sogno di vincere lo scudetto con il Napoli:

“Voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra e lottare per i trofei. Quando ho saputo dell’interesse del Napoli, ho sentito subito il fuoco dentro di me”.

L’adattamento al calcio italiano

Il centrocampista inglese ha sottolineato le differenze tra il calcio inglese e quello italiano:

“Il calcio italiano è diverso, molto tattico, ma con il giusto impegno puoi adattarti rapidamente. Voglio continuare a imparare e a migliorare, soprattutto per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi.”