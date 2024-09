De Laurentiis aveva visto lungo: Cyril Ngonge occasione in Coppa Italia. Ora tocca a lui

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha puntato forte su Cyril Ngonge lo scorso gennaio, investendo ben 20 milioni di euro per portare a casa l’attaccante belga dall’Hellas Verona. Nonostante le buone qualità fisiche e il senso del gol dimostrato, l’arrivo di David Neres ha nettamente limitato il suo spazio in campo, considerata anche la concorrenza di Politano. Tuttavia, il giovane classe 2000 potrebbe trovare spazio come alternativa a Kvaratskhelia sulla fascia sinistra.

Ngonge in Coppa Italia contro il Palermo? Una chance per mettersi in mostra

Domani, contro il Palermo in Coppa Italia, Ngonge potrebbe avere un’importante occasione per dimostrare il suo valore. L’attaccante, che durante l’ultimo mercato sembrava destinato a partire (con il Bologna tra i principali interessati), è rimasto in azzurro e ora dovrà convincere Antonio Conte a puntare su di lui anche nella seconda parte di stagione.

Il futuro di Ngonge: restare o andare via a gennaio?

Molto dipenderà dalle sue prestazioni in campo. Conte non si lascia influenzare dall’età o dai nomi, per lui contano solo il lavoro e il rendimento. Se Ngonge riuscirà a sfruttare al meglio le occasioni, come quella che potrebbe arrivare domani, la sua permanenza in maglia azzurra potrebbe non essere più in discussione. Il futuro, però, resta incerto e la finestra di gennaio potrebbe riaprire le trattative per una possibile cessione.