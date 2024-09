Napoli-Palermo, il Maradona sold out: Spunta un dato incredibile

Il Napoli si prepara ad affrontare il Palermo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma domani alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Nonostante l’insolito impegno nei sedicesimi, un turno a cui il club partenopeo non è abituato a partecipare, i tifosi azzurri rispondono con entusiasmo: secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, si prevede il tutto esaurito per la sfida. Sarà uno scenario degno delle grandi notti di Champions League per questo derby del Sud.

Maradona sold out per Napoli-Palermo: i dettagli

Come riportato da Il Mattino, il Maradona sarà gremito, con circa 50mila spettatori attesi sugli spalti. Da Palermo sono previsti circa 600 tifosi, mentre la Questura di Napoli e la Prefettura hanno già predisposto un piano speciale per garantire l’ordine pubblico, vista la grande affluenza. Non sono previsti divieti eccezionali.

“Sarà una settimana elettrizzante per il Napoli e i suoi tifosi”, continua Il Mattino. Antonio Conte, che ha già riportato entusiasmo in città, guiderà la squadra in tre sfide casalinghe in soli otto giorni: dopo il Palermo, domenica sarà la volta del Monza, mentre venerdì il Napoli affronterà il Como. Le tre gare potrebbero portare sugli spalti un totale di circa 140mila spettatori, testimoniando la ritrovata passione per la squadra e il suo allenatore.

140mila spettatori in una settimana

Non è solo la Coppa Italia a spingere i tifosi al Maradona. Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, il dato davvero sorprendente riguarda l’afflusso di pubblico che si registrerà in una settimana: saranno circa 140mila spettatori a seguire gli azzurri nelle tre partite casalinghe consecutive, contro Palermo, Monza e Como.

Il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, ha ritrovato l’entusiasmo dei tempi d’oro. I tifosi azzurri sono accorsi in massa, nonostante si tratti di partite che, in altre stagioni, non avrebbero generato una simile affluenza. Questo dato dimostra quanto sia tornata alta la febbre per il Napoli, con il Maradona pronto a regalare uno scenario da grandi notti europee.

“Non è solo il fascino della Coppa Italia o delle prossime sfide in campionato, ma la passione ritrovata per il Napoli e il suo condottiero Conte” – sottolinea Il Mattino. Nonostante i prezzi calmierati, lo stadio sarà una cornice mozzafiato, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in questo momento di crescita e rinascita.