Gilmour e Lobotka insieme contro il Palermo: il retroscena sulla mossa di Conte

Napoli – Per la sfida di Coppa Italia contro il Palermo, valida per i sedicesimi di finale, Antonio Conte ha deciso di stravolgere la formazione rispetto alle ultime uscite in campionato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la novità principale sarà la presenza contemporanea in campo di Billy Gilmour e Stanislav Lobotka, entrambi schierati come registi.

Conte sembra intenzionato a sperimentare una soluzione che preveda il doppio playmaker, con Gilmour e Lobotka pronti a gestire la manovra in mezzo al campo. Si tratta di una mossa che potrebbe garantire maggiore fluidità e controllo, sfruttando la capacità di entrambi di impostare il gioco con qualità e visione.

Gilmour-Lobotka: il piano di Conte

Secondo il Corriere dello Sport, l’idea di Conte è quella di affidare ai due centrocampisti il compito di dettare i tempi e coprire gli spazi, creando una sinergia che permetta al Napoli di comandare il gioco. Gilmour, che non ha avuto molte occasioni di mettersi in mostra in questa prima parte di stagione, avrà la possibilità di dimostrare il suo valore, mentre Lobotka, già leader del centrocampo azzurro, garantirà il solito equilibrio.

La scelta di far giocare insieme questi due “pensatori” del gioco nasce dalla volontà di Conte di rendere la squadra più imprevedibile e di facilitare la gestione del possesso palla. Il tecnico, infatti, vuole che il Napoli riesca a controllare il ritmo della partita e a imporre il proprio gioco, soprattutto contro squadre che tendono a difendersi con molti uomini dietro la linea del pallone.

Esordio per Rafa Marin e Caprile titolare

Oltre alla novità rappresentata dal doppio regista, la sfida contro il Palermo vedrà anche l’esordio assoluto di Rafa Marin, difensore proveniente dal Real Madrid, che finora non ha ancora collezionato minuti ufficiali con la maglia azzurra. In porta ci sarà Caprile, chiamato a sostituire l’infortunato Meret.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la difesa del Napoli sarà composta da Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola, mentre in attacco Raspadori supporterà Simeone. Tra i titolari non ci saranno giocatori chiave come Di Lorenzo, Rrahmani, Kvaratskhelia e Lukaku, che saranno risparmiati in vista della sfida di campionato contro il Monza.