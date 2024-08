McTominay al Napoli: perché prenderlo al Fantacalcio

Scott McTominay è a un passo dal Napoli. Scopriamo perché potrebbe essere l’acquisto sorpresa al Fantacalcio: ruolo, numeri e potenziale.

Il Napoli sta per accogliere Scott McTominay, centrocampista in arrivo dal Manchester United. L’affare è ormai in dirittura d’arrivo e i fantallenatori sono già in fermento. Ma perché McTominay potrebbe essere il colpo a sorpresa del prossimo Fantacalcio?

Il ventisettenne scozzese porta con sé un bagaglio di esperienza maturata in Premier League e una peculiarità non da poco: il vizio del gol. Nella scorsa stagione, McTominay ha fatto registrare numeri interessanti, mettendo a segno ben 10 reti e fornendo 3 assist. Cifre che fanno gola a qualsiasi fantallenatore in cerca di bonus dal centrocampo.

Antonio Conte, nuovo tecnico del Napoli, avrà a disposizione un centrocampista versatile. McTominay è principalmente un mediano, ma può disimpegnarsi egregiamente come mezzala e, all’occorrenza, anche da trequartista. La sua fisicità imponente, con il metro e novantuno di altezza, lo rende prezioso sui calci piazzati, sia in fase difensiva che offensiva.

Al Fantacalcio, McTominay potrebbe rivelarsi una scommessa vincente. Il suo arrivo in una squadra ambiziosa come il Napoli lascia presagire un buon minutaggio, fattore cruciale per accumulare punti. La propensione al gol e la capacità di inserimento potrebbero tradursi in bonus preziosi, rendendo lo scozzese un obiettivo appetibile nelle aste.

I fantallenatori più accorti farebbero bene a tenere d’occhio McTominay, così come Neres. Con Conte in panchina, noto per la sua capacità di valorizzare i centrocampisti, lo scozzese potrebbe elevare ulteriormente il suo rendimento. Chi riuscirà ad assicurarselo potrebbe ritrovarsi tra le mani il classico jolly capace di fare la differenza in una stagione di Fantacalcio.