Osimhen, il PSG si defila. Restano solo due club

Il Paris Saint-Germain non fa offerte per Victor Osimhen. Fabrizio Romano chiarisce la situazione di mercato: restano in corsa Chelsea e Al Ahli per l’attaccante del Napoli.

Il PSG non è più in lizza per Victor Osimhen. La notizia arriva direttamente da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, che su X ha fatto chiarezza sul futuro dell’attaccante del Napoli.

Romano ha dichiarato: “Chelsea e Al Ahli sono i due club in corsa per Victor Osimhen. L’Al Ahli cerca ancora di convincere Osimhen dopo l’accordo sul pacchetto da 65 milioni con il Napoli. Il Chelsea resta attento, i contatti sono in corso, storia separata da Sancho. Nessuna offerta da parte del PSG”.

La conferma di Romano mette fine alle speculazioni che vedevano il club parigino interessato al bomber nigeriano. Il PSG, contrariamente a quanto si pensava, non ha presentato alcuna offerta per Osimhen.

La corsa per l’attaccante del Napoli si restringe quindi a due pretendenti: Chelsea e Al Ahli. Il club saudita sembra aver raggiunto un accordo con il Napoli, mentre i Blues continuano a monitorare la situazione.

Con il PSG fuori dai giochi, la saga Osimhen a pochi giorni dalla chiusura del mercato non trova ancora una soluzione.

🚨🇳🇬 Understand Chelsea and Al Ahli remain the two clubs in active talks for Victor Osimhen.

Al Ahli still trying to convince Osimhen after agreement on €65m package with Napoli.

Chelsea are still attentive as contacts are ongoing, separate story from Sancho.

NO bid from PSG. pic.twitter.com/xGyo7FobzR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024