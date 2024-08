McTominay-Napoli, è fatta: visite mediche domani

Il Napoli sta per mettere a segno un colpo importante: Scott McTominay è pronto a vestire l’azzurro. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha confermato che l’affare è ormai in dirittura d’arrivo.

Di Marzio ha dichiarato: “Completato lo scambio di documenti tra il Manchester United e il Napoli per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è atteso in Italia per domani.”

La notizia trova ulteriore conferma nelle parole di Fabrizio Romano, che aggiunge dettagli sull’accordo:

“Scott McTominay al Napoli, eccoci qui! Accordo in atto per un pacchetto da € 30 milioni più clausola di rivendita. Il Manchester United ha autorizzato Scott a recarsi sul posto per effettuare esami medici e firmare il contratto.”

Romano rivela anche un interessante retroscena: “Sia Lukaku che McTominay sono pronti a viaggiare e sostenere le visite mediche come giocatori del Napoli.”

🚨🔵 Scott McTominay to Napoli, here we go! Deal in place for €30m package plus sell-on clause.

Manchester United have authorized Scott to travel for medical tests and contract signing.

Both Lukaku and McTominay are set for travel and medical as Napoli players. pic.twitter.com/6pjZdR8llC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024