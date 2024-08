McTominay-Napoli, Romano: “Here we go! Domani sarà in Italia”

Fabrizio Romano conferma: Scott McTominay è del Napoli. Accordo da 30 milioni più bonus con il Manchester United.

Il Napoli mette a segno un colpo di mercato: Scott McTominay è pronto a vestire l’azzurro. La notizia arriva direttamente da Fabrizio Romano, che su X ha lanciato il suo celebre “Here we go!”.

Romano ha twittato:

“Scott McTominay to Napoli, here we go! Deal in place for €30m package plus sell-on clause. Manchester United have authorized Scott to travel for medical tests and contract signing. Both Lukaku and McTominay are set for travel and medical as Napoli players”.

“Scott McTominay al Napoli, eccoci qui! Accordo in atto per un pacchetto da 30 milioni più clausola di rivendita. Il Manchester United ha autorizzato Scott a recarsi sul posto per effettuare esami medici e firmare il contratto.”

L’esperto di calciomercato ha poi aggiunto un dettaglio interessante:

“Sia Lukaku che McTominay sono pronti a viaggiare e sostenere le visite mediche come giocatori del Napoli.”

Il Manchester United ha dato il via libera per le visite mediche, che dovrebbero svolgersi a Roma. L’affare si chiude sulla base di 30 milioni di euro più una clausola sulla futura rivendita, un investimento importante per il centrocampo del Napoli.

Dopo 22 anni nel Manchester United, Scott McTominay lascia il club con 255 partite giocate alle spalle.

Con l’arrivo di McTominay, il club partenopeo rafforza ulteriormente la sua rosa. Lo scozzese porta con sé l’esperienza maturata in Premier League e si prepara a mettersi alla prova in Serie A.

I tifosi del Napoli possono già pregustare l’arrivo del nuovo centrocampista, pronti ad accoglierlo insieme a Lukaku per questa nuova avventura in maglia azzurra.