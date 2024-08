Lukaku-Napoli, Romano: “Here we go confermato! visite mediche e firma”

Fabrizio Romano conferma: Romelu Lukaku è del Napoli. Risolti i problemi sui diritti d’immagine, il bomber belga è pronto per le visite mediche.

Via libera anche ai documenti e alle visite mediche per il passaggio di Romelu Lukaku al Napoli. A confermarlo è Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, con il suo iconico “Here we go!”.

Romano ha condiviso l’aggiornamento su X (ex Twitter):

“Green light also on documents for Romelu Lukaku’s move to Napoli! He’s been authorized to travel for medical tests and contract signing. €30m permanent deal plus add-ons, deal until June 2027. Never in doubt. Here we go, confirmed.”

Tradotto:

“Via libera anche ai documenti per il passaggio di Romelu Lukaku al Napoli! È stato autorizzato a viaggiare per esami medici e per firmare il contratto. € Contratto permanente da 30 milioni più componenti aggiuntivi, validità fino a giugno 2027. Mai in dubbio. Here we go, confermato.”

Secondo Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, Romelu Lukaku, ormai può considerarsi un nuovo calciatore del Napoli. Dopo aver risolto gli ultimi dettagli per i diritti d’immagine, è arrivato il via libera anche alle visite mediche. Here we go, confirmed!

L’affare si chiuderà sulla base di 30 milioni di euro più bonus, un investimento importante che dimostra le ambizioni del Napoli per la prossima stagione.