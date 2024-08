Offerta last minute per Osimhen, cosa farà il Napoli?

Il Paris Saint-Germain prepara una proposta da 50-60 milioni di euro per il bomber nigeriano, Victor Osimhen.

In un finale di mercato sempre più incandescente, il futuro di Victor Osimhen potrebbe prendere una svolta inaspettata. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervistato da Sky Sport, il Paris Saint-Germain starebbe preparando una mossa last minute per il bomber nigeriano del Napoli.

Nel corso delle ultime ore, si è intensificata la voce su un possibile trasferimento di Osimhen al PSG. Il club parigino, reduce dall’infortunio del suo attaccante Gonçalo Ramos, avrebbe messo nel mirino il centravanti del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale, ha confermato che il PSG non ha intenzione di rinunciare facilmente al giocatore: “Il PSG non molla Victor Osimhen. Nonostante le trattative in corso per Romelu Lukaku, che sembra sempre più vicino al Napoli, i parigini potrebbero avanzare un’offerta decisiva.”

La proposta del PSG potrebbe aggirarsi intorno ai 50-60 milioni di euro, una cifra che il Napoli dovrà valutare attentamente. “Il club francese potrebbe presentare una proposta last minute per il nigeriano, e sarà ora compito del Napoli decidere se accettare o meno,” ha concluso Di Marzio.