Lukaku-Napoli, il belga autorizzato dal Chelsea per visite mediche e firma contratto

Lukaku è stato autorizzato a viaggiare in Italia per le visite mediche e la firma del contratto da 30 milioni di euro con il Napoli.

Romelu Lukaku è da considerarsi, anche se non ancora ufficialmente, un nuovo calciatore del Napoli. L’annuncio arriva direttamente da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, che ha confermato il “semaforo verde” per l’operazione attraverso i suoi canali social. Secondo Romano, il trasferimento è ora ufficiale: “Via libera ai documenti per il trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli! Il calciatore belga è stato autorizzato a viaggiare in Italia per le visite mediche e la firma del contratto.”

Lukaku è atteso a Napoli entro questa sera. Domani, sarà sottoposto alle visite mediche presso Villa Stuart e incontrerà lo staff medico della SSC Napoli per completare il processo di registrazione. Il contratto proposto al potente attaccante belga è un accordo a tempo indeterminato, con un valore di 30 milioni di euro più eventuali bonus, valido fino a giugno 2027.

Il trasferimento di Lukaku è stato facilitato dopo che il Napoli e il Chelsea hanno trovato un accordo verso la fine della scorsa settimana. Nonostante alcuni problemi minori riguardanti i diritti di immagine, tutti i dettagli sono stati risolti rapidamente, permettendo così la conclusione dell’operazione.

Con l’arrivo di Lukaku, il Napoli rafforza ulteriormente il suo attacco. I tifosi partenopei sono in attesa di vedere il gigante belga all’opera con la maglia azzurra, pronto a dare il suo contributo alla causa del club di Aurelio De Laurentiis.