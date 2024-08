Bomba Di Marzio: McTominay-Napoli, è fatta! Fissate le visite mediche

Di Marzio sgancia la bomba: McTominay è del Napoli. Affare concluso con il Manchester United, visite mediche in programma per il centrocampista scozzese. I dettagli dell’operazione.

Il Napoli piazza il colpo a sorpresa: Scott McTominay è un nuovo giocatore azzurro! La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, confermata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Sul suo sito ufficiale, Di Marzio ha sganciato la bomba:

“Il Napoli continua a muoversi sul mercato e si prepara ad accogliere Scott McTominay, centrocampista scozzese di proprietà del Manchester United. Ci siamo per il passaggio del classe 1996 al Napoli: ultimi dettagli in via di risoluzione con gli agenti sul contratto del giocatore e le commissioni.”

L’affare è praticamente concluso, con il Napoli che ha battuto la concorrenza di diversi club europei. La società partenopea ha convinto il Manchester United e il giocatore, chiudendo una trattativa lampo.

Ma c’è di più. Di Marzio rivela che le visite mediche sono già state programmate:

“Anche McTominay, come Lukaku, è quindi pronto a raggiungere l’Italia nelle prossime ore per le visite mediche (domani il primo, tra stasera e domani il secondo).”

Secondo Di Marzio, il Napoli si assicura così un centrocampista di livello internazionale, noto per la sua grinta e versatilità. McTominay, cresciuto nelle giovanili del Manchester United, porta con sé esperienza di Premier League e Champions League.

Il centrocampista scozzese potrebbe presto mettersi a disposizione di Conte, aggiungendo fisicità e dinamismo al centrocampo partenopeo.