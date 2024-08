Il Napoli ha chiuso per McTominay, dall’Inghilterra confermano: “Oggi le visite mediche”

Il trasferimento di Scott McTominay è quasi concluso: affare da 30 milioni di euro con clausola di rivendita del 10%.

In un giorno che potrebbe segnare una svolta importante per il mercato del Napoli, arriva la conferma che Scott McTominay è in procinto di unirsi al club partenopeo. L’indiscrezione, confermata dal giornalista inglese Ben Jacobs su X, svela che il centrocampista scozzese effettuerà oggi le visite mediche con il Napoli. Il trasferimento, valutato intorno ai 25 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro), rappresenta un acquisto di grande spessore per il club campano.

McTominay, che ha trascorso gran parte della sua carriera al Manchester United, lascerà finalmente il club che ha rappresentato sin dall’età di 5 anni. Questo trasferimento non solo segna un cambiamento significativo per il giocatore, ma rappresenta anche un investimento storico per il Napoli, che mira a rafforzare ulteriormente il proprio centrocampo.

L’affare, già rilanciato dal noto giornalista Fabrizio Romano, prevede un pacchetto complessivo di 30 milioni di euro, con l’aggiunta di una clausola di rivendita del 10%. L’accordo tra Napoli e Manchester United è quasi completato, con le ultime formalità che stanno per essere definite.

L’arrivo di McTominay potrebbe essere un grande rinforzo per il tecnico del Napoli, Antonio Conte, che avrà a disposizione un centrocampista di qualità per rinvigorire il proprio schema tattico. Con l’acquisto di McTominay e l’imminente ufficializzazione di Romelu Lukaku, il Napoli si prepara a una stagione ambiziosa, mirando a migliorare ulteriormente le proprie prestazioni.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa e altre trattative di mercato.