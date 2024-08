Napoli-Manchester United, fatta per McTominay! Lo scozzese potrebbe partire oggi per l’Italia

Antonio Conte avrà presto un nuovo rinforzo in centrocampo: siamo ai dettagli finali per l’arrivo di McTominay al Napoli.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli sta per piazzare un colpo di mercato di grande rilevanza. Scott McTominay, centrocampista scozzese del Manchester United, è vicinissimo a trasferirsi al club azzurro. L’annuncio è stato fatto da Fabrizio Romano, uno dei principali esperti di calciomercato a livello internazionale.

Romano ha confermato che “il Napoli e il Manchester United stanno completando oggi l’accordo per Scott McTominay.” Secondo le ultime notizie, il Manchester United ha dato il via libera per il trasferimento, mentre si attendono gli ultimi dettagli burocratici prima della chiusura definitiva dell’affare.

I Dettagli dell’Affare

Il trasferimento di McTominay al Napoli si concretizzerà attraverso un pacchetto da 30 milioni di euro, con l’aggiunta di una clausola di rivendita del 10%, come riportato da Romano sul suo profilo X. Questo investimento rappresenta una mossa significativa per il Napoli, che punta a rafforzare il proprio centrocampo con un giocatore di esperienza internazionale e di grande talento.

Scott McTominay è stato fortemente voluto da Antonio Conte, l’attuale allenatore del Napoli, e si prevede che il suo arrivo possa trasformare il volto del centrocampo partenopeo.

L’edizione odierna del The Athletic conferma che McTominay potrebbe volare in Italia già oggi per completare le ultime formalità del trasferimento e unirsi al suo nuovo club. I tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio sono in attesa di vedere come il centrocampista scozzese si integrerà nel progetto tecnico di Conte.