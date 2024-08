Il Napoli in cerca di uno svincolato come esterno destro di centrocampo: imminenti i rinnovi di Kvaratskhelia e Meret

Il Napoli cerca uno svincolato per il ruolo di esterno destro mentre i rinnovi di Kvaratskhelia e Meret si avvicinano.

Con la chiusura del calciomercato estivo alle porte, il Napoli continua a movimentare le sue strategie di mercato. Secondo l’edizione odierna di La Repubblica, il club partenopeo è attualmente in cerca di un giocatore svincolato da inserire nel ruolo di esterno destro di centrocampo. Questo giocatore dovrà avere esperienza e soddisfare le richieste specifiche del nuovo allenatore, Antonio Conte.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è in prima linea per definire l’ultimo tassello della rosa, cercando un calciatore che possa garantire qualità e stabilità nel settore di campo. Il profilo ideale per il Napoli è un calciatore che abbia maturato una significativa esperienza e che possa adattarsi rapidamente al gioco di Conte, un allenatore noto per la sua attenzione ai dettagli tattici.

Nel frattempo, il club azzurro sta preparando importanti rinnovi di contratto. Sempre secondo La Repubblica, Khvicha Kvaratskhelia e Alex Meret sono vicini a prolungare i loro contratti con il Napoli fino al 2029.

Kvaratskhelia, in particolare, è considerato un elemento imprescindibile per Conte, che apprezza molto le sue qualità tecniche e il suo impatto sul gioco. Anche Meret, portiere di grande affidabilità, giocherà un ruolo chiave nella stagione che si avvicina.

Il Napoli, quindi, non solo sta lavorando per completare la rosa con nuovi innesti, ma sta anche consolidando la permanenza dei suoi giocatori chiave, preparandosi ad affrontare la nuova stagione con rinnovata energia e ambizione.

