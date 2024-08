Paoletti attacca ADL: “Caso Lukaku? Basta rompere le scatole con la storia dei diritti di immagine ed i suoi contratti ridicoli da 140 pagine”

Il giornalista critica la gestione di De Laurentiis nella trattativa per Lukaku, definendo ridicole le complicazioni sui diritti d’immagine.

Il trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli, uno degli affari più discussi dell’estate calcistica, sembra essere bloccato da un nodo inatteso: i diritti d’immagine. Paolo Paoletti, noto giornalista ed ex addetto stampa del club partenopeo, ha sollevato polemiche in merito attraverso un post su Facebook, accusando Aurelio De Laurentiis di complicare ulteriormente la situazione.

“È ridicolo vedere questa empasse sui diritti d’immagine del contratto di Lukaku”, scrive Paoletti. L’ex addetto stampa ricorda che già in passato De Laurentiis aveva cercato di imporre condizioni simili con Gonzalo Higuain, solo per poi accettare un accordo più favorevole grazie alla mediazione di Rafa Benitez. “Ora, dopo aver perso più di un mese per chiudere l’affare con Lukaku, De Laurentiis continua a ostacolare la conclusione con questioni ridicole sui diritti d’immagine e contratti di ben 140 pagine”.

Paoletti critica aspramente la gestione di De Laurentiis, suggerendo che il presidente stia mettendo bastoni tra le ruote alla costruzione della squadra di Antonio Conte. “Invece di creare difficoltà, sarebbe meglio concentrarsi sulle reali necessità della squadra”, afferma il giornalista, che sottolinea la necessità di rinforzare il centrocampo con due giocatori richiesti da Conte.

Poi ancora: “Invece di dare fastidio, si concentri sui 2 centrocampisti scozzesi chiesti da Conte: Gilmour, è libero, il Brighton infatti ha vinto la concorrenza dell’Atalanta e presi O’ Riley. Servono 28/29mln. E il M. United accetta i 30,5mln per Mc Tominay. Basta aprire il portafogli…“.