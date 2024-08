Rinnovo Kvaratskhelia: l’agente è a Napoli, incontro con il club in programma

L’agente di Kvaratskhelia è arrivato a Napoli. Possibile vertice con De Laurentiis per il rinnovo del georgiano, che ha il contratto in scadenza nel 2027

Il Napoli si prepara a blindare il suo gioiello. Khvicha Kvaratskhelia, stella georgiana degli azzurri, potrebbe presto firmare il rinnovo del contratto con il club partenopeo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’agente del giocatore, Mamuka Jugeli, è arrivato in città:

“Innanzitutto Kvara. Il brillante di casa: dopo il tormentone estivo e il vertice in Germania con De Laurentiis, è arrivato a Napoli il suo agente Mamuka Jugeli. Guarda caso a ridosso del rientro dalle vacanze di Adl: il presidente potrebbe essere al Maradona già oggi, e ciò significa che a breve dovrebbe andare in scena un nuovo incontro per il rinnovo di Khvicha. Magari definitivo”.

La presenza di Jugeli a Napoli non sembra essere casuale. Il timing coincide con il ritorno in città del presidente Aurelio De Laurentiis, suggerendo che un incontro decisivo potrebbe essere imminente.

Kvaratskhelia, il cui contratto attuale scade nel giugno 2027, è considerato un elemento chiave per il futuro del Napoli. La sua straordinaria stagione d’esordio in Serie A ha attirato l’attenzione di numerosi top club europei.

Il Napoli di Antonio Conte è determinato a trattenere il talento georgiano, considerato fondamentale per le ambizioni della squadra sia in campionato che in Champions League.