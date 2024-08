Conte chiede a Simeone di restare: il Cholito è fondamentale per il tecnico

Il tecnico azzurro vuole trattenere l’attaccante argentino Giovanni Simeone dopo la prestazione decisiva contro il Bologna.

La vittoria per 3-0 del Napoli contro il Bologna al Maradona ha rappresentato non solo un importante rilancio in classifica, ma anche un momento di riflessione sul futuro di Giovanni Simeone, il Cholito. Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, Antonio Conte ha espresso il desiderio di vedere l’attaccante argentino rimanere al Napoli per almeno un altro anno.

Il tecnico azzurro ha sottolineato il valore di Simeone all’interno della sua squadra, soprattutto dopo la sua recente performance di alto livello, culminata con un gol nella partita contro il Bologna. La prestazione di Simeone ha rafforzato la sua posizione nel cuore del tecnico, che ora considera l’attaccante come una risorsa fondamentale per il progetto del Napoli.

Le quotazioni di Simeone sono cresciute notevolmente dopo la sua ottima partita. Nonostante l’interesse di club come Betis Siviglia, Benfica, Atalanta e Lazio, il Napoli ha deciso di fare un passo indietro riguardo alla sua possibile cessione. Secondo quanto riportato da As, Conte è rimasto impressionato dal lavoro e dalla dedizione di Simeone, il quale ha dimostrato un impegno notevole e una disponibilità al sacrificio che non sono passati inosservati.

Con la richiesta di Conte di mantenere il Cholito nella rosa, sembra che il Napoli non sia disposto a considerare offerte che non siano decisamente irrinunciabili. Salvo cambiamenti improvvisi, Giovanni Simeone continuerà a indossare la maglia azzurra anche nella prossima stagione, contribuendo così alla crescita e al successo della squadra.