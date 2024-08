Mercato Napoli, nuovo profilo per la fascia destra: è Embimbe dell’Eintracht Francoforte

Dopo i colpi Lukaku e McTominay, il Napoli cerca di rinforzare la fascia destra con il versatile francese Embimbe dell’Eintracht Francoforte.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, con l’obiettivo di completare una rosa competitiva per la stagione in corso. Dopo il ‘colpo’ Romelu Lukaku e l’imminente arrivo di Scott McTominay dal Manchester United per circa 30 milioni di euro, il club partenopeo non si ferma e punta a rinforzare ulteriormente la propria squadra.

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio su X, il Napoli avrebbe messo nel mirino un nuovo nome per la fascia destra: il giovane francese Embimbe, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte. Il giocatore, proveniente dalla scuola del Paris Saint-Germain, ha attirato l’attenzione per la sua versatilità e le sue ottime prestazioni nella scorsa stagione, dove ha collezionato 5 gol in 31 partite, principalmente come esterno destro.

Embimbe è noto per la sua capacità di adattarsi a più ruoli, il che lo rende un jolly prezioso per il tecnico Antonio Conte, che cerca un’alternativa di qualità a Mazzocchi per rinforzare le fasce laterali. Tuttavia, la trattativa per il giovane francese non sarà semplice. Il costo del suo cartellino supera i 20 milioni di euro, cifra che potrebbe complicare le negoziazioni.