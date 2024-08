Doppio colpo in casa Napoli, la Lazio ci prova per Folorunsho e Ngonge. Cheddira all’Espanyol

Tuttosport ha fornito aggiornamenti importanti sul mercato in uscita del Napoli, rivelando alcuni dettagli sulle trattative in corso.

Il Napoli sta vivendo un’intensa fase di mercato, non solo per quanto riguarda i rinforzi in entrata ma anche per la cessione dei giocatori. La dirigenza, guidata dal DS Giovanni Manna, è particolarmente attiva nel definire il futuro di diversi calciatori.

Uno degli sviluppi più rilevanti è il trasferimento di Walid Cheddira all’Espanyol. Il marocchino è arrivato ieri a Barcellona. Questa mattina, Cheddira sosterrà le visite mediche, confermando ufficialmente il suo passaggio al club spagnolo.

Trattative Lazio-Napoli: Folorunsho e Ngonge

Nel frattempo, la Lazio si sta muovendo con decisione per rinforzare la propria rosa. Il club biancoceleste è in fase avanzata nella trattativa per acquisire il centrocampista Michael Folorunsho, valutato dal Napoli 12 milioni di euro. Tuttavia, non si esclude che la Lazio possa spingersi anche per ottenere Ngonge in prestito secco.

Nonostante l’interesse della Lazio, il Napoli sembra orientato a evitare cessioni in prestito a dirette concorrenti per un posto in Europa. Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, ha chiarito che per cedere i suoi giocatori, la Lazio dovrà presentare offerte concrete in contante, evitando di rinforzare gratuitamente la suddetta concorrente.