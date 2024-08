Cheddira all’Espanyol: accordo raggiunto, lascia il Napoli in prestito

Sky conferma: Walid Cheddira in prestito secco all’Espanyol. L’attaccante partirà domani per la Spagna.

Il Napoli ha definito la cessione di Walid Cheddira all’Espanyol. L’attaccante si trasferirà in Spagna con la formula del prestito secco, come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Di Marzio ha annunciato sui social: “Il Napoli ha dato l’ok per il prestito secco di Cheddira all’Espanyol. Il giocatore sarà in panchina stasera nel match contro il Bologna: la partenza è prevista nella giornata di domani”

Sul portale del giornalista si legge inoltre: “Walid Cheddira andrà in prestito all’Espanyol: il giocatore partirà per la Spagna dopo la partita di oggi contro il Bologna, in cui sarà a disposizione per l’ultima volta con la maglia del Napoli prima di iniziare la sua nuova avventura in Liga.”

Questo trasferimento permetterà a Cheddira di trovare più spazio e continuità in Liga, mentre il Napoli di Antonio Conte continua a gestire la rosa in vista di una stagione impegnativa.

L’attaccante marocchino saluterà i compagni dopo la sfida contro il Bologna, nella quale siederà in panchina per l’ultima volta con la maglia azzurra prima di iniziare la sua nuova avventura in Spagna.