Classifica senza errori arbitrali seconda giornata di Serie A. Focus sulle partite e le principali polemiche emerse.

Non male la giornata arbitrale anche se non mancano sbavature regolamentari ed incertezze a Cagliari e Verona. Non hanno tutti torti i fans sardi a lamentarsi sulla scelta di Di Bello al 77’ nel ritenere involontario il retropassaggio di Barba al proprio portiere Reina.

Manca al Cagliari una punizione indiretta perché il portiere non può toccare con le mani la sfera dopo un passaggio volontario di un compagno di squadra.

Non brilla più di tanto Giua a Verona. Sul piano strettamente disciplinare mancano i cartellini gialli per Fagioli, Suslov e Cambiaso. Poco da eccepire sul piano tecnico ma sarebbe anche opportuno che alcune scelte fossero anche suffragate da opportuni replay.

Sul presunto fallo di Locatelli su Duda e sul penalty invocato da Mosquera sarebbero stati più che opportuni anche i replay per fugare tutti i dubbi ed eventuali polemiche.

Sarebbero opportuni anche i chiarimenti del designatore arbitrale sulle trattenute in area di rigore. Evidente la discrepanza tra la trattenuta di Duda ai danni di Simeone (Verona – Napoli, I giornata) non considerata da calcio di rigore e la trattenuta di Gaspar sull’interista Thuram punita col penalty.

Classifica senza errori arbitrali 2 giornata serie A 2024 – 2025

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Juventus 6 Juventus 6 Empoli 4 Empoli 4 Genoa 4 Genoa 4 Inter 4 Inter 4 Parma 4 Parma 4 Torino 4 Torino 4 Udinese 4 Udinese 4 Atalanta 3 Atalanta 3 Lazio 3 Lazio 3 Napoli 3 Napoli 3 Verona 3 Verona 3 Cagliari 2 Cagliari 2 Fiorentina 2 Fiorentina 2 Bologna 1 Bologna 1 Como 1 Como 1 Milan 1 Milan 1 Monza 1 Monza 1 Roma 1 Roma 1 Venezia 1 Venezia 1 Lecce 0 Lecce 0

