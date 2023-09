Giua, soliti aiutini alla Juve, Rocchi fa una cosa scandalosa

Nonostante le polemiche per la direzione in Juventus-Lecce, il designatore Rocchi ha deciso di confermare Giua per Juventus-Atalanta.

Quanto combinato da Giua in Juventus – Lecce è successo appena ieri e il designatore arbitrale non ha trovato di meglio che inviare il fischietto sardo in qualità di IV Uomo a Bergamo per Atalanta – Juventus. Evidentemente Rocchi ha giudicato eccellente l’arbitraggio di Giua in Juventus – Lecce, tale da ritenere l’arbitro isolano meritevole di seguire la squadra bianconera anche da bordo campo.

Sono 4 i precedenti di Giua con la Juventus e sono tutte gare condite da errori arbitrali di ogni sorta. Sul gol irregolare di Juventus – Lecce non ci sono dubbi di sorta, ma ecco quanto accaduto nei precedenti incontri.

Juventus – Frosinone 3 – 0, Giua. XXIV giornata del 15/2/2019, torneo 2018 / 2019.

Insufficiente l’arbitraggio in una gara fra l’altro senza storia. Tollerate tutte le ripetute proteste bianconere ad ogni fischio contrario. Sul fronte opposto non passa niente. Al 62’ è ammonito Bartosz Salamon per una trattenuta fatta da Mandzukic. Lo juventino trattiene alla schiena l’avversario e se lo trascina a terra, ma Giua vede il fallo del giocatore ospite.

Al 46’ graziato inspiegabilmente Chiellini che con una sbracciata abbatte Viviani nei pressi dell’area juventina. All’81’ la sbracciata ai danni di Pjanic costerà l’ammonizione a Cassata. Nell’arbitraggio delle solite svariate pesature è graziato anche Mandzukic che al 74’ in scivolata stende Viviani nei pressi dell’area bianconera. Mandzukic riesce persino a protestare vibratamente per il fallo fischiato contro. All’88’ è graziato Cancelo che a pallone lontano rifila una gomitata a Paganini; Giua estrae solo il cartellino giallo per il bianconero. Irrati al VAR non segnala nulla.

Juventus – Genoa 2 – 1, Giua. X giornata del 30/10/2019, torneo 2019 / 2020.

Giua e Calvarese, al VAR, ne combinano di tutti colori contro un gran Genoa. Al 37’ Rugani perde un pallone nella propria metà campo e stende Agudelo. Giua assegna il calcio di punizione al Genoa ma ammonisce soltanto Rugani. Agudelo ha sottratto il pallone all’avversario e ne ha il pieno possesso, davanti non ci sono difensori ed ha una chiara occasione da rete ma Giua non espelle Rugani. Incredibile il mancato intervento di Calvarese al VAR.

Al 50’ compie un capolavoro Giua inventandosi l’espulsione di Cassata per doppia ammonizione. Cassata riceve il secondo cartellino giallo per un fallo mai fatto su Dybala. All’86’ ne azzecca una Giua con l’espulsione di Rabiot per il fallaccio su Gumus, ma un minuto dopo non espelle Bentacur, già ammonito, per un duro fallo su Schoene. Al 94’ è praticamente inventato il rigore che decide la gara di Torino. Giua abbocca sul volo di Ronaldo che si ricorda di essere venuto a contatto con Sanabria qualche secondo prima.

Ma non è finita. Un minuto più tardi Cuadrado abbate Gumus con una manata in area di rigore juventina ma Giua e Calvarese fanno finta di nulla. Per la cronaca, come accaduto dopo Juventus – Lecce, l’allora designatore Rizzoli utilizzò Giua per Lecce – Sassuolo in veste di IV Uomo alla giornata seguente. Per la cronaca, come accaduto dopo Juventus – Lecce per Maresca al VAR, l’allora designatore Rizzoli impiegò Calvarese per dirigere Milan – Lazio la giornata successiva. Per la cronaca, Maresca, che ha assistito Giua in Juventus – Lecce, è stato impiegato dall’odierno designatore Rocchi per dirigere Bologna – Empoli di domenica prossima.

Juventus – Udinese 2 – 0. XXII giornata del 15/1/2022, torneo 2021 / 2022.

Nulla di eccezionale. Sono solo 2 i clamorosi calci di rigore negati ai friulani in una gara che i locali avrebbero dovuto terminare in inferiorità numerica per l’espulsione di Bentancur. Al 42’ Giua e Chiffi (al VAR) si perdono il doppio fallo di Pellegrini e McKennie ai danni di Soppy. Al 71’ ha davvero l’incredibile il fallo non visto in area torinese di Bernardeschi su Soppy. Il bianconero stende Soppy tirandolo per i capelli (trecce) ma Giua e Chiffi non si avvedono delle ciocche di capelli portate a casa da Bernardeschi.

