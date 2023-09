Classifica senza errori arbitrali VI giornata: i regolamenti sono diventati un optional

Classifica Senza Errori Arbitrali 2023-2024 VI Giornata di Serie A . Ancora polemiche per alcuni errori determinanti degli arbitri.

Si riprende subito la Juventus dopo la disfatta e le lamentele durate tre giorni tre. Il buon Giua ha partecipato alla festa bianconera convalidando la rete doppiamente irregolare di Milik e non sono mancati gli squilli di tromba mediatica e le sperticate prime pagine di elogi per la squadra bianconera, comprese le stravaganti cronache e moviole annesse nelle pagine interne.

Dopo i fatti arbitrali di Genoa – Napoli (gol irregolare convalidato ai liguri), ora sappiamo pure che un tocco del pallone, appena successivo, di un giocatore del Lecce riesce a sanare un fallo di mani non ravvisato da arbitro e VAR ed un corner che non era da assegnare.

Ma questo è un campionato dove i regolamenti sono diventati un optional come da tempo afferma lo stoico Paolo Ziliani: “Juventus-Lecce 1-0, ovverosia: benvenuti al ‘Festival dello Sgarro al Regolamento’ con patrocinio AJA Gli episodi che hanno portato all’1-0 per Madama nel match d’esibizione della 6^ giornata della A a 19 squadre sono meritevoli di attenzione: corner inventati, “mani” non visti, cartellini rossi che scompaiono e altri che arrivano come apparizioni”.

Se è un errore arbitrale, e lo è, assegnare un corner inesistente, come sia possibile considerare regolamentare un gol scaturito da tale errore arbitrale? E non è stato considerato il mani di Rugani non ravvisato. Resta assurda anche la seconda ammonizione che Giua rifila a Kaba per una simulazione mai avvenuta.

Non brilla il solito Fabbri a Roma ma il designatore Rocchi pare proprio non potere fare a meno del direttore ravennate, qualsiasi cosa combini. Forse qualche turno di riposo avrebbe sicuramente giovato all’arbitro emiliano.

Fabbri era a Inter – Cagliari (II giornata), in compagnia di Marini al VAR, con grosso rigore negato ai sardi per fallo di Cuadrado su Luvumbo.

Fabbri era in Liguria per dirigere anche Genoa – Napoli (IV), sempre in compagnia di Marini (VAR) per perdersi 2 rigori per il Napoli e convalidare il gol irregolare genoano.

Qualche giorno fa Fabbri era anche al VAR di Sassuolo – Juventus per perdersi il brutto fallo di Berardi. Stavolta ha vinto la Lazio ma Radonjic andava espulso per il brutto fallo, a pallone lontano, su Guendouzi.

L’episodio sfuggito all’arbitro in campo, non è stato segnalato nemmeno da Chiffi dalla sala VAR. Buono l’arbitraggio di Massimi a Milano, manca un rigore al Cagliari per fallo di Tomori su Luvumbo.

Classifica senza errori arbitrali 2023 – 2024 VI giornata serie A

Gli errori arbitrali nella VI giornata del campionato di Serie A 2023-2024 hanno influenzato la classifica.

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 15 Inter 13 -2 Milan 15 Milan 13 -2 Juventus 13 Napoli 13 +2 Atalanta 12 Atalanta 12 Fiorentina 11 Lecce 12 +1 Lecce 11 Fiorentina 11 Napoli 11 Juventus 10 -3 Frosinone 9 Bologna 9 +2 Sassuolo 9 Frosinone 9 Torino 8 Sassuolo 9 Bologna 7 Torino 9 +1 Genoa 7 Lazio 8 +1 Lazio 7 Verona 7 Verona 7 Monza 6 Monza 6 Salernitana 5 +2 Roma 5 Empoli 4 +1 Empoli 3 Genoa 4 -3 Salernitana 3 Roma 4 -1 Udinese 3 Udinese 3 Cagliari 2 Cagliari 2

