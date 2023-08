Alvino furioso per Napoli-Sassuolo: “Giua scarso, mi vengono i brividi”

Il giornalista Carlo Alvino si è lamentato duramente della designazione dell’arbitro Giua per Napoli-Sassuolo: “È scarso, ho i brividi”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Carlo Alvino, giornalista sportivo e voce autorevole nel panorama calcistico napoletano, ha espresso la sua preoccupazione e frustrazione riguardo alla designazione dell’arbitro Giua per la partita Napoli-Sassuolo, valida per la seconda giornata di Serie A.

Parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Alvino ha dichiarato: “Giua è scarso. Non mi piace, l’ho sempre valutato negativamente. Ha dei precedenti col Napoli da brividi con dei rigori fasulli in un Napoli-Parma, poi un rigore non concesso a Milik contro il Lecce. Quando ho letto la designazione di Giua mi sono venuti i brividi. Non vorrei che in una serata di festa quest’arbitro non decida di fare il guastafeste.”

Alvino ha continuato, esprimendo la sua preoccupazione per la qualità dell’arbitraggio in Serie A: “Non voglio mettere le mani avanti, non voglio piangere, però questi arbitri non all’altezza della situazione dovrebbero essere estromessi dall’AIA.”

Dichiarazioni forti quelle di Alvino contro Giua, che secondo il giornalista napoletano non sarebbe adeguato per una partita delicata come Napoli-Sassuolo. La polemica è servita ancor prima del fischio d’inizio del match.

Oltre alla questione dell’arbitraggio, Alvino ha anche condiviso i suoi pensieri sulle recenti mosse di mercato del Napoli, sottolineando la filosofia del club: “Io sono dell’opinione sulla scorta di quanto visto nella storia del club azzurro con l’eccezione Raspadori, che un giocatore esce e uno entra. Il giocatore che già aveva le valigie pronte era Zielinski, l’operazione non si è concretizzata e evidentemente questa sua permanenza ha rallentato l’operazione Gabri Veiga. Il Napoli tiene in piedi l’affare, il ragazzo è un talento straordinario, è giovane, il cartellino è alla portata così come l’ingaggio, però la filosofia del Napoli la conosco a menadito e non cambia.”