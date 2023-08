Clamoroso , Romano: “Gabri Veiga all’Al Ahli. Napoli beffato”

Secondo il giornalista Fabrizio Romano, l’Al Ahli avrebbe soffiato Veiga al Napoli: accordo con il Celta e col giocatore, azzurri beffati.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il calciomercato può essere imprevedibile, e il Napoli ha appena sperimentato una delle sue sorprese più clamorose. Nonostante sembrasse che il trasferimento di Gabri Veiga al Napoli fosse ormai una formalità, una svolta inaspettata ha visto il centrocampista spagnolo unirsi all’Al Ahli.

La situazione sembrava chiara: Veiga era atteso in Italia per le visite mediche e la firma del contratto con il Napoli. L’aereo proveniente dalla Spagna era pronto a partire, e tutto sembrava in ordine per un trasferimento di successo. Ma poi, un rallentamento ha portato a una frenata, e la trattativa è andata per le lunghe.

Non c’erano problemi relativi alle cifre o all’ingaggio, ma alcuni dettagli dovevano essere approfonditi. Nel frattempo, il Celta Vigo era ansioso di chiudere l’affare per poter sostituire il talentuoso centrocampista.

E poi, il colpo di scena.

Secondo il noto giornalista Fabrizio Romano, l‘Al Ahli si è mosso in sordina e ha chiuso l’affare, accontentando le richieste del Celta e convincendo Veiga a unirsi alla squadra saudita.

“Gabri Veiga all’Al Ahli, ci siamo! Offerta accettata dal Celta, anche il giocatore ha detto sì. L’allenatore Jaissle è stato determinante per l’accettazione di Veiga. L’Al Ahli firma il suo obiettivo segreto. La squadra saudita vuole investire sui migliori talenti del mondo e ora ha anche il gioiello Gabri Veiga” ha scritto Romano su Twitter.

Questa mossa rappresenta una beffa per il Napoli, che aveva investito tempo e risorse nel tentativo di assicurarsi uno dei talenti emergenti più promettenti del calcio spagnolo. Ora, il club dovrà tornare al tavolo delle trattative e cercare alternative.

Per l’Al Ahli, l’acquisto di Veiga è un segno della loro ambizione e del desiderio di investire nei migliori talenti globali. Sarà interessante vedere come Veiga si adatterà al calcio saudita e se riuscirà a realizzare il suo potenziale in una lega in crescita.

EXCLUSIVE: Gabri Veiga to Al Ahli, here we go! Bid accepted by Celta, player also said yes 🚨🟢🇸🇦

Coach Jaissle was crucial for Veiga to accept.

Al Ahli sign their secret top target.

Saudi side want to invest on world best talents — and now they also got the gem Gabri Veiga. pic.twitter.com/8xfOMyiUTS

