Al-Ahli ci prova per Veiga: ritorsione per Zielinski?

L’Al-Ahli ha messo nel mirino Veiga, obiettivo del Napoli. Un tentativo di ripicca dopo il no di Zielinski?

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’Al-Ahli prova il colpo Veiga. Colpo di scena nella trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga. Sulla stellina spagnola piomba l’Al-Ahli, lo stesso club arabo che nei giorni scorsi aveva provato ad ingaggiare Piotr Zielinski dal Napoli.

Secondo i media spagnoli, l’offensiva saudita per Veiga potrebbe essere una “ripicca” dopo il rifiuto del polacco Zielinski al trasferimento in Arabia Saudita. Al momento, però, non c’è ancora il sì del giovane talento al club di Gedda.

Veiga è corteggiato dal Napoli, disposto a offrire 35-36 milioni più bonus al Celta, vicino ai 40 milioni della clausola rescissoria. Se l’Al-Ahli alzasse la posta, però, gli spagnoli potrebbero fare pressioni sul giocatore.

La dirigenza azzurra dovrà guardarsi le spalle da questa insidia improvvisa arrivata dal Medio Oriente. L’obiettivo di regalare Veiga a mister Garcia si complica, ma i tifosi sperano che il Napoli possa resistere al rilancio saudita.