Napoli su Soumarè: trattative col Leicester, bruciata la concorrenza

Il Napoli tratta col Leicester l’acquisto di Soumarè come vice-Lobotka: formula del prestito con diritto di riscatto a 18 milioni per bruciare la concorrenza.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli starebbe trattando con il Leicester l’acquisto di Boubakary Soumarè come vice-Lobotka in vista di un possibile addio di Diego Demme. Lo riferiscono indiscrezioni dalla Francia rilanciate da Top Mercato.

Gli azzurri punterebbero al centrocampista francese ex PSG e Lille in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Una formula per bruciare la concorrenza del Siviglia, altro club sulle tracce del 24enne transalpino.

Soumarè andrebbe a rinforzare la mediana di Rudi Garcia, fornendo un’alternativa di qualità a Lobotka. Il Napoli è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico: l’operazione con il Leicester per Soumarè potrebbe presto decollare.

I tifosi sperano che gli azzurri possano concludere positivamente anche questa trattativa, assicurandosi un profilo giovane ma già di esperienza per il centrocampo. La dirigenza partenopea è attivissima sul mercato.