Clamoroso, alcuni club di A contro il Napoli: “FIGC non paghi clausola per Spalletti”

Secondo indiscrezioni, alcuni club di Serie A avrebbero chiesto alla FIGC di non versare al Napoli la clausola per liberare Spalletti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Incredibile retroscena svelato dal giornalista Emanuele Corazzi sul caso Spalletti: alcuni club di Serie A avrebbero contattato la FIGC chiedendo di non pagare al Napoli la clausola per liberare il tecnico.

>La loro motivazione, spiega Corazzi, è che i soldi della Federazione non dovrebbero finire a un club “concorrente” come il Napoli. Sarebbero state ventilate anche minacce di interrogazioni parlamentari.

De Laurentiis non intende fare passi indietro, ritenendo la questione non economica ma di principio e lealtà imprenditoriale. Inoltre, la clausola andrebbe pagata da Spalletti, non dalla FIGC.

Non è noto quali e quanti club siano coinvolti in questa opposizione anti-Napoli. Si parla di Juventus capofila, con Inter, Milan, Roma e altri club minori complici. Voci non confermate.

Di sicuro, l’ennesimo intricato scenario che alimenta la tensione sulla vicenda. Il Napoli si ritrova “contro tutti” nella battaglia per Spalletti.