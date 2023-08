Spalletti-Italia, nel weekend l’annuncio. La FIGC lo libera dalla clausola, senza versare un euro al Napoli.

La FIGC di Gravina è pronta ad annunciare Spalletti come ct nel weekend, manlevandolo dalla clausola con il Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Luciano Spalletti sta per essere annunciato come nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. A confermarlo è il giornalista Alessandro Alciato, voce autorevole sulle vicende azzurre.

Secondo Alciato, l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Spalletti da parte della FIGC arriverà nel weekend, dopo alcuni approfondimenti legali necessari.

“Spalletti CT confermato. Approfondimenti legali spostano termine annuncio ufficiale, si lavora per fine settimana (Figc pronta a manlevare Spalletti dalla clausola). Non esclusa richiesta danni a Roberto Mancini“, ha scritto Alciato.

La Federcalcio sarebbe infatti pronta a “manlevare” l’allenatore dalla clausola che ancora lo lega contrattualmente al Napoli, come preteso da Aurelio De Laurentiis.

Si va dunque verso la fumata bianca per l’ex tecnico partenopeo come nuovo ct, nonostante lo scontro legale con ADL. La FIGC tira dritto e punta a ufficializzare il tutto entro pochi giorni, con buona pace del numero uno azzurro.

Clamorosa l’indiscrezione di Alciato riguardo una possibile richiesta di risarcimento danni nei confronti di Roberto Mancini, evidentemente ritenuto responsabile per l’addio al ruolo di ct. Insomma, la FIGC fa sul serio e Spalletti si avvicina all’Italia.

Cosa significa manlevare?

Manlevare è un termine legale che può non essere familiare a molti. Il verbo “manlevare” deriva dal latino “manu levare”, che significa letteralmente “togliere con la mano”. Nel linguaggio giuridico, questo termine indica l’assunzione di responsabilità per un obbligo o una passività al posto di un’altra persona. In altre parole, se qualcuno ti “manleva”, significa che si sta impegnando a coprire eventuali danni o perdite che potresti subire.

Proviamo a spiegare in parole semplici cosa significa che la FIGC intende “manlevare” Spalletti dalla clausola con il Napoli:

Spalletti ha ancora un contratto valido con il Napoli fino al 2024. In quel contratto c’è una clausola che prevede il pagamento di una penale se Spalletti viene ingaggiato da un’altra squadra prima della scadenza.

La FIGC vorrebbe prendere Spalletti come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.

Per farlo, dovrebbe pagare la penale al Napoli, come previsto dalla clausola nel contratto di Spalletti.

Invece, secondo le indiscrezioni, la FIGC intenderebbe “manlevare” Spalletti, cioè liberarlo dalla clausola stessa senza pagare la penale al Napoli.

In parole povere, la FIGC vuole assumere Spalletti per la Nazionale senza compensare il Napoli, contravvenendo a quanto previsto nel contratto firmato dall’allenatore.

De Laurentiis ovviamente non è d’accordo e minaccia azioni legali, ma la FIGC sembra intenzionata ad andare avanti lo stesso.

Ecco spiegato in modo semplice il significato di “manlevare” in questo contesto: liberare Spalletti dalla clausola bypassando il pagamento della penale al Napoli.