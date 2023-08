Criscitiello attacca la FIGC: “Sulla vicenda Spalletti, il Napoli ha ragione. Dovrà intervenire una Procura seria”

Michele Criscitiello critica duramente la FIGC per la gestione della trattativa con Spalletti come ct. Chiede l’intervento di una Procura seria.

In questa vicenda è intervenuto duramente il giornalista Michele Criscitiello.

La FIGC non può ignorare le regole, serve l’intervento di una Procura.

Il direttore di Sportitalia ha criticato aspramente la Federcalcio, colpevole a suo dire di voler ignorare la clausola che lega ancora Spalletti al Napoli: “Emblema della Federazione di oggi, quella Federazione che dovrebbe essere garante del rispetto delle regole. Fare l’accordo con Spalletti, ignorando la clausola e poi pensare al contenzioso legale. Se finirà così dovrà intervenire una Procura seria (non federale)”. ha twittato Criscitiello.

Secondo lui, se la Federazione annuncerà l’ingaggio di Spalletti come ct senza pagare la clausola al club azzurro, dovrà intervenire una Procura seria per fare luce.

Criscitiello parla di un “emblema della Federazione di oggi”, alludendo ad una gestione poco trasparente nella vicenda. L’ennesimo scontro in vista tra i vertici del calcio, con ADL furibondo per un affronto che difficilmente perdonerà.

La palla passa ora alla FIGC, chiamata a trovare una soluzione che metta d’accordo tutte le parti. Altrimenti il contenzioso rischia di trascinarsi per vie legali.