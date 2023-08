Napoli, oggi la svolta per Veiga e la cessione di Zielinski, le ultime di Sky sport 24

Il Napoli punta a chiudere oggi per Veiga del Celta Vigo e a cedere Zielinski in Arabia Saudita. Le ultime sulla rivoluzione a centrocampo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Potrebbe arrivare oggi la svolta decisiva per la rivoluzione del centrocampo del Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la società azzurra è pronta a formalizzare l’offerta giusta per chiudere l’acquisto di Gabri Veiga dal Celta Vigo.

Napoli-Veiga e Zielinski-Arabia: oggi giornata decisiva

Il club spagnolo continua a chiedere 35-40 milioni per il giovane talento. Cifra ritenuta eccessiva dal Napoli, che però nelle ultime ore sembra pronto al rilancio decisivo. Veiga spinge per vestire la maglia azzurra.

Novità anche sul fronte cessioni: Piotr Zielinski è vicino al trasferimento in Arabia Saudita, all’Al-Ahli. L’accordo non è ancora totale, viste le perplessità familiari sul trasferimento fuori dall’Italia. Ma la trattativa potrebbe sbloccarsi oggi.

Le due operazioni non sono legate: il Napoli vuole chiudere per Veiga a prescindere da Zielinski. Giornata potenzialmente decisiva per cambiare volto al centrocampo di Spalletti. I tifosi attendono sviluppi.