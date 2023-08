Zielinski-Al-Ahli, dall’Arabia confermano: “Trasferimento completo, annuncio nelle prossime ore”

Fonti arabe rivelano che l’Al-Ahli ha completato le pratiche per l’acquisto di Zielinski dal Napoli: atteso a breve l’annuncio ufficiale.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Arabia Saudita, il trasferimento di Piotr Zielinski all’Al-Ahli sarebbe ormai completo e l’annuncio ufficiale atteso nelle prossime ore.

Il centrocampista polacco, in forza al Napoli dal 2016, sta per lasciare il club partenopeo per iniziare una nuova avventura nel campionato saudita.

Stando a quanto riportato dal giornalista Marco Giordano, l’Al-Ahli avrebbe concluso tutte le pratiche per l’acquisto di Zielinski e si attende solo il comunicato ufficiale per sancire il passaggio del giocatore al club arabo.

L’operazione dovrebbe portare nelle casse del Napoli una cifra complessiva di circa 35 milioni di euro, mentre il centrocampista firmerà un contratto faraonico da 15 milioni di euro a stagione.

Si chiude così, dopo sei stagioni e mezza, l’avventura di Zielinski con la maglia azzurra, nella quale ha totalizzato over 200 presenze tra campionato e coppe. Ora per il polacco è tempo di una nuova sfida nel ricco campionato saudita.

L’ufficialità è attesa a breve: il calciomercato invernale riserva l’ennesimo colpo a sorpresa, con Zielinski pronto a sbarcare in Arabia Saudita e vestire la maglia dell’Al-Ahli.