SKY – : Il Napoli acquista Cheddira dal Bari e lo gira in prestito al Frosinone

Secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli sta per acquistare l’attaccante Walid Cheddira dal Bari per poi girarlo in prestito al Frosinone, neopromosso in Serie A.

CALCIOMERCATO NAPOLI– Importante operazione di mercato in dirittura d’arrivo per il Napoli. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club partenopeo sta per acquistare Walid Cheddira dal Bari, neopromosso in Serie B. L’attaccante marocchino, però, non resterà in azzurro ma verrà girato in prestito al Frosinone, che quest’anno giocherà in Serie A.

Il Napoli manterrà il controllo del cartellino di Cheddira, utilizzando una formula simile a quella che ha portato il portiere Caprile dal Bari all’Empoli. L’operazione serve agli azzurri per assicurarsi uno dei migliori prospetti del calcio italiano, mentre il Frosinone potrà contare su un rinforzo di qualità per affrontare al meglio il campionato.

Cheddira, classe 1998, è reduce da una stagione superlativa in Serie C con la maglia del Bari, in cui ha segnato 20 gol in 36 partite contribuendo alla promozione dei pugliesi. Il Frosinone, che esordirà in campionato proprio contro il Napoli, potrà schierarlo fin da subito. Su Cheddira c’erano anche club esteri e altre squadre di A, ma il progetto sportivo dei ciociari sembra aver prevalso. Un colpo importante per il club neopromosso che punta alla salvezza.