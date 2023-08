Dalla Francia: Napoli torna su Zhegrova, inteccio con Pepè e il Lille

Il Napoli pensa a Zhegrova del Lille per rinforzare l’attacco. In caso di addio, i francesi potrebbero richiamare Pepè dall’Arsenal.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli sta sondando il mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e avrebbe messo gli occhi su Edon Zhegrova, esterno d’attacco del Lille.

Secondo indiscrezioni riportate dalla Francia, gli azzurri guidati dal tecnico Rudi Garcia avrebbero riattivato i contatti per il 24enne kosovaro, che potrebbe arrivare in Italia qualora Hirving Lozano dovesse lasciare il club partenopeo.

L’eventuale partenza di Zhegrova verso Napoli, sempre secondo i media francesi, potrebbe spingere il Lille a richiamare Nicolas Pepè, vecchia conoscenza del calciomercato azzurro. L’ivoriano, in forza all’Arsenal ma nell’ultima stagione in prestito al Nizza, rappresenterebbe un clamoroso ritorno in maglia biancorossa.

Gli azzurri seguono con interesse la situazione, pronti ad affondare il colpo per Zhegrova se dovessero crearsi i presupposti giusti. Il kosovaro, con la sua velocità e imprevedibilità nell’uno contro uno, potrebbe essere un profilo interessante per rinforzare il pacchetto offensivo.

Si attendono sviluppi, ma l’asse di mercato Napoli-Lille potrebbe accendersi nelle prossime settimane con Zhegrova e Pepè come nomi caldi. Il ds Meluso è al lavoro per accontentare Garcia.