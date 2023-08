Ufficiale, Neymar all’Al-Hilal: contratto faraonico da 320 milioni

Neymar lascia il PSG e firma con l’Al-Hilal in Arabia Saudita: contratto biennale da 320 milioni totali tra stipendio e bonus. I dettagli.

È ufficialmente conclusa l’avventura di Neymar con la maglia del Paris Saint-Germain. L’attaccante brasiliano lascia la Francia e si trasferisce all’Al-Hilal in Arabia Saudita, con un contratto biennale dalle cifre astronomiche che lo renderà il calciatore più pagato del campionato.

I dettagli del maxi-contratto: 80 milioni di stipendio più bonus

Per assicurarsi Neymar, l’Al-Hilal verserà nelle casse del PSG ben 80 milioni di euro, a cui si aggiungeranno facili bonus fino ad un massimo di 120 milioni totali in due anni.

Ma la cifra più sbalorditiva è quella relativa allo stipendio: il club saudita garantirà a Neymar la bellezza di 80 milioni netti all’anno per i prossimi 2 anni. Uno stipendio mai visto prima in Arabia, che pone il brasiliano al secondo posto nella classifica dei calciatori più pagati, dietro solo a Benzema ex Real Madrid che ne guadagna 100.

Previsti per Neymar anche una serie di benefit e guadagni extra che contribuiranno a rendere il suo contratto ancor più faraonico e milionario, arrivando a superare i 320 milioni.

Il PSG incassa: Neymar fu pagato 222 milioni nel 2017

Il PSG, nonostante la cessione della sua stella, può sorridere: il club parigino nel 2017 aveva acquistato Neymar dal Barcellona per la cifra record di 222 milioni di euro. Dopo aver già ampiamente ammortizzato il cartellino in questi anni, ora incassa altri 80 milioni con una corposa plusvalenza.

Le prime parole di Neymar: “Sono un Hilali”

Neymar è stato presentato dal suo nuovo club con un video emozionale sui social. Alla fine compare il brasiliano che pronuncia le sue prime parole da giocatore dell’Al-Hilal: “Sono qui in Arabia Saudita, e sono un Hilali”.

L’avventura di Neymar in Arabia è ufficialmente iniziata. Dopo gli anni di gloria e polemiche a Barcellona e Parigi, il fenomeno brasiliano è pronto a stupire nel campionato saudita.