Napoli, le ultime dall’infermeria su Kvara e Politano

Due situazioni opposte per gli attaccanti azzurri: uno torna in gruppo, l’altro prosegue con le terapie. Conte deve ridisegnare l’attacco per il Verona.

Arrivano novità importanti dall’infermeria del Napoli. Dopo il doppio forfait contro la Fiorentina, le strade dei due esterni azzurri si dividono: Matteo Politano vede la luce in fondo al tunnel, mentre per Kvaratskhelia il recupero è ancora in salita.

L’ex Inter ha completamente smaltito l’elongazione al soleo della gamba sinistra, tornando a disposizione di Antonio Conte: seduta completa con il gruppo e via libera dello staff medico. Una boccata d’ossigeno per il tecnico che recupera così una pedina fondamentale per il suo scacchiere offensivo.

Scenario completamente diverso per il georgiano. Kvara, mentre impazzano le voci di un interesse sempre più concreto del PSG, resta ai box: solo terapie e niente campo. L’affaticamento muscolare persiste e la sua presenza per la sfida del Maradona contro l’Hellas Verona appare sempre più in dubbio.

Una gatta da pelare non da poco per Conte, che dovrà probabilmente ridisegnare il tridente offensivo per il match di domenica sera. Se da un lato può sorridere per il recupero di Politano, dall’altro dovrà fare i conti con l’assenza del suo numero 77.