Caso Spalletti, Alvino: “L’Italia stanca degli intrallazzi è con De Laurentiis”

Il giornalista Carlo Alvino sostiene la posizione di ADL nella vicenda Spalletti-FIGC: la clausola va rispettata, l’Italia è stanca di imbrogli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Non si placa la polemica tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e la FIGC per la vicenda legata all’ingaggio di Luciano Spalletti come nuovo ct della Nazionale. Secondo ADL, la Federcalcio dovrebbe pagare la penale prevista dal contratto che ancora lega l’allenatore al club partenopeo.

Alvino dalla parte di ADL: “L’Italia è stanca di intrallazzi, la clausola su Spalletti va rispettata”

Sulla questione è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, voce storica del tifo napoletano, schierandosi apertamente dalla parte di De Laurentiis: “Se c’è ancora un’Italia calcistica rispettosa delle regole che ripudia le manovre illusorie e truffaldine, quell’Italia è senza dubbio con Aurelio De Laurentiis”, ha scritto Alvino.

Il giornalista ritiene che la clausola inserita nel contratto di Spalletti, che prevede il pagamento di una penale in caso di nuovo ingaggio prima della scadenza prevista con il Napoli, debba essere rispettata dalla FIGC. Alvino parla di “un’Italia stanca degli intrallazzi” che appoggia la posizione del presidente azzurro in una vicenda che rischia di aprire l’ennesimo scontro ai vertici del calcio italiano.

De Laurentiis si è detto pronto ad adire le vie legali se la Federcalcio annuncerà Spalletti come prossimo ct senza corrispondere l’indennizzo richiesto. La palla passa ora alla FIGC, chiamata a trovare una soluzione che metta d’accordo le parti e non alimenti nuove polemiche.