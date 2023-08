Silvio Berlusconi Boahene sotituisce il fratello di Raspadori: Il curioso retroscena

Enrico Raspadori, fratello di Giacomo, sostituito in amichevole da Silvio Berlusconi Boahene, 17enne al debutto con nome curioso scelto dal padre.

Curiosa coincidenza in un’amichevole estiva disputata dalla Virtus Castelfranco, squadra modenese di Eccellenza. Durante il match contro il Conticella, l’attaccante Enrico Raspadori, fratello maggiore del talento del Napoli e della Nazionale Giacomo, è stato sostituito da un giovane esordiente dal nome molto particolare: Silvio Berlusconi Boahene.

Il 17enne Boahene, al suo debutto in prima squadra, è entrato al posto di Raspadori nel corso della ripresa. Un nome insolito per un calciatore, che però ha una spiegazione precisa: come raccontato dal padre Anthony alla Gazzetta di Modena, la scelta è stata un omaggio all’ex premier Silvio Berlusconi.

“Volevo chiamarlo come un grande capo politico, di cui mi piaceva tutto e a cui devo il mio permesso di soggiorno” ha spiegato il signor Boahene, operaio ghanese trasferitosi in Italia nel 2002 e approdato a Modena due anni dopo.

Chissà che l’esordio di Boahene, entrato proprio al posto del fratello di un calciatore di Serie A, non sia di buon auspicio per una carriera che, vista la giovane età, deve ancora decollare. Di sicuro il nome non passerà inosservato nel mondo del calcio dilettantistico.