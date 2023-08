Osimhen Stipendio da Re in Serie A: Guadagna più del doppio dei big di Juve e Inter

Il prolungamento del contratto di Victor Osimhen con il Napoli fino al 2026 lo rende il giocatore con lo stipendio più alto della Serie A, superando i big di Juventus e Inter.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Le gerarchie salariali della Serie A sono cambiate e in testa ora c’è Victor Osimhen del Napoli. Il giocatore nigeriano, con il recente prolungamento del suo contratto fino al 2026, è ora il giocatore con lo stipendio più elevato del campionato, battendo i grandi nomi di Juventus e Inter.

L’acquisto di Osimhen nell’estate del 2020, per ben 70 milioni, aveva segnato un momento di svolta per il Napoli. Nonostante le difficoltà economiche causate dalla pandemia di COVID-19, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva fatto un passo audace. L’investimento si è dimostrato fruttuoso, poiché Osimhen si è affermato come uno degli attaccanti più letali della Serie A sotto la guida del tecnico Luciano Spalletti.

“Non è un calciatore dal quale ci dobbiamo aspettare tutto e subito”, aveva affermato De Laurentiis al momento dell’acquisto. Tuttavia, Osimhen ha continuato a dimostrare il suo valore sul campo, consolidando la sua posizione come pilastro del Napoli.

E ora, con un ingaggio di 15 milioni, Osimhen è diventato il giocatore più pagato d’Italia, una chiara testimonianza del suo talento e del ruolo fondamentale che svolge per la sua squadra. Questa mossa strategica del Napoli non solo garantisce che il suo gioiello rimanga al club, ma manda anche un messaggio forte al resto delle squadre della Serie A: il Napoli è qui per competere al massimo livello.

Ma la storia non finisce qui. C’è una clausola nel contratto che potrebbe far girare le teste nel prossimo futuro. Una clausola da 150 milioni di euro che potrebbe entrare in vigore nel 2025 per le squadre estere. Tuttavia, al momento, sembra improbabile che qualsiasi club italiano possa permettersi una tale cifra, rendendo Osimhen una figura centrale nel progetto a lungo termine del Napoli.

Con questa mossa, il Napoli ha chiaramente segnalato la sua ambizione e la sua intenzione di rimanere in cima al calcio italiano. E con Osimhen in squadra, hanno tutte le carte in regola per realizzare le loro ambizioni.