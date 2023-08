GAZZETTA – Figc su Spalletti, ma il tecnico ci ripensa: non vuole Napoli contro

La Figc ha scelto Spalletti come ct, ma lui ha dubbi per la polemica con il Napoli. Non vuole la piazza contro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La Figc ha ormai scelto: Luciano Spalletti sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana al posto di Roberto Mancini. L’annuncio ufficiale è atteso all’inizio della prossima settimana.

Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano starebbe vivendo dubbi e ripensamenti legati alla polemica sulla clausola con il Napoli. Non vorrebbe ritrovarsi contro la piazza che lo ha portato allo scudetto.

Spalletti reputa legittimo pretendere che un ct inizi in un clima sereno, non condizionato da attriti extra-campo. La questione clausola con De Laurentiis però ha creato tensioni.

Ora Gravina aspetta una risposta entro venerdì. Se Spalletti dirà no, si virerà su Antonio Conte. L’ex Inter però chiede garanzie tecniche che la Figc non può dargli. Il tempo stringe: il nuovo corso azzurro è appeso ai dubbi di Spalletti.