CDS – Zielinski-Napoli, rinnovo vicino: le cifre. Veiga si tratta

Zielinski pronto al rinnovo col Napoli con ingaggio ribassato. La mancata cessione non frena la trattativa per Veiga: futuro blindato.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Piotr Zielinski è ad un passo dal rinnovo con il Napoli, nonostante il rifiuto alle avances milionarie dell’Al Ahli. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Il polacco, che attualmente guadagna 4,8 milioni, firmerà fino al 2027 per 3 milioni più bonus alla firma. Pur di restare a Napoli, Zielinski ha detto no a 36 milioni dall’Arabia.

La mancata cessione non frena le trattative per Gabri Veiga del Celta Vigo, con cui si continua a trattare sulla base di 30 milioni. Servirà un’offerta decisiva di ADL.

Tra permanenza di Zielinski e arrivo del giovane talento spagnolo, il Napoli blinda il presente e pianifica il futuro del centrocampo. I tifosi possono sorridere: la squadra resta competitiva.