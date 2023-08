Calciomercato, il Napoli punta Lindstrom: proposta all’Eintracht Francoforte

Il Napoli è interessato a Jesper Lindstrom, talento dell’Eintracht: avviati contatti per portarlo in azzurro nei prossimi giorni.

Il Napoli guarda in Bundesliga per rinforzare la rosa a disposizione di mister Rudi Garcia. Nelle ultime ore, come riporta il Corriere dello Sport, il club azzurro avrebbe avviato i contatti con l’Eintracht Francoforte per Jesper Lindstrom, talentuoso trequartista danese.

Classe 2000 cresciuto nel Brondby, Lindstrom è reduce da un’ottima stagione coronata dalla vittoria dell’Europa League. Giocatore duttile, può agire sia da numero 10 che sugli esterni d’attacco.

Il Napoli avrebbe proposto all’Eintracht l’acquisto immediato del giocatore, lasciandolo però in prestito in Germania fino a gennaio. Quando potrebbe partire Hirving Lozano, col contratto in scadenza nel 2024.

Lindstrom ha una valutazione di 30 milioni di euro. Un investimento importante ma su un profilo giovane e di prospettiva, perfetto per il progetto Napoli. I tifosi sognano il nuovo colpo in attacco.