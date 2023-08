PRONOSTICI FROSINONE – NAPOLI: NEOPROMOSSA CONTRO CAMPIONI D’ITALIA

La festa è finita? Assolutamente no! I partenopei sono pronti a godersi la loro prima sfida da campioni d’Italia in carica: in questo nuovo inizio ci sarà il Frosinone neopromosso a cercare di dar fastidio agli azzurri.

Ci sarà certamente tanto entusiasmo e voglia di godersi lo spettacolo: il Napoli vorrà ripartire col piede giusto per puntare senza indugi allo scudetto numero 4 della propria storia, mentre i ciociari vorranno ben figurari davanti ai propri tifosi, in un esordio in Serie A che mancava da qualche anno.

Fabio Grosso e i suoi faranno di tutti per non sfigurare, ma di sicuro hanno beccato forse l’avversario peggiore per questa prima di campionato.

Il Napoli ha perso Luciano Spalletti, è vero, ma ora c’è un Rudi Garcia che vorrà fare il possibile per riconfermare il Napoli sul tetto d’Italia.

A proposito di discussioni sugli allenatori e sui giocatori chiave, ne parleremo nel paragrafo qui sotto: non perderti tutte le informazioni più utili per i pronostici di Frosinone – Napoli e continua quindi a leggere l’articolo se vuoi saperne di più.

DUE ALLENATORI OFFENSIVI, DUE SQUADRE CARICHE A MILLE

Partendo dai padroni di casa, di sicuro non avranno chissà quali individualità, ma di sicuro hanno un allenatore che conosce molto bene il calcio ad altissimi livelli, quel Fabio Grosso che, dopo una carriera gloriosa da calciatore culminata con la vittoria della Coppa del Mondo nell’ormai lontano 2006, ha riconfermato la sua competenza nelle vesti di allenatore.

Il suo stile di gioco è moderno e ambizioso, proprio come quello che effettuava il Napoli nella scorsa stagione: 4-3-3, tanta qualità e giocate di personalità.

Di sicuro sarà il collettivo, nel corso di questa stagione, a far la differenza e portare a casa quei punti necessari per raggiungere l’obiettivo dichiarato che è quello della salvezza.

Per quel che riguarda il Napoli, ci sono sempre i soliti fuoriclasse a rubar la scena: Kvara e Osimhen sono i due simboli del gruppo azzurro, senza dimenticare un certo Di Lorenzo che è capitano e leader carismatico della squadra.

L’unica partenza eccellente fin qui è stata quella di Kim, ma in ogni caso il Napoli è e rimane una se non la squadra più forte del nostro campionato.

Ora possiamo andare al cuore dell’argomento, parlando delle quote e dei pronostici per Frosinone – Napoli: leggi qui sotto ciò che segue per scoprire tutto quanto!

PRONOSTICI FROSINONE – NAPOLI: UNA PARTITA (APPARENTEMENTE) SENZA STORIA

Frosinone Pareggio Napoli 6.83 4.60 1.42

Grosso e il suo Frosinone meritano rispetto: una promozione conquistata dominando un campionato difficilissimo come la Serie B dello scorso anno, non può e non deve essere un caso. I ciociari hanno qualità, e siamo certi lo dimostreranno nel corso del campionato.

Il Napoli però è il peggior avversario possibile alla prima stagionale, e infatti la quota per una vittoria degli azzurri è pari a 1.42, mentre un clamoroso successo dei padroni di casa è dato a 6.83.

Il pareggio, invece, viene offerto a 4.60.

Ci sarà da divertirsi, di questo ne siamo certi: bentornata Serie A!