Koopmeiners spinge per il Napoli, l’Atalanta resiste: il piano di ADL

Koopmeiners vuole il Napoli ma l’Atalanta fa muro. ADL studia il piano per convincere i bergamaschi a cederlo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Koopmeiners tentato dal Napoli ma l’Atalanta resiste: ADL studia il piano.

Nonostante gli arrivi di Cajuste e il probabile ingaggio di Veiga, il Napoli continua a seguire con interesse Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Il centrocampista olandese spinge per vestire la maglia azzurra, ma al momento la Dea fa muro, rifiutando offerte da 35 milioni. ADL però non molla e studia il piano per convincere i bergamaschi.

Koopmeiners è il prototipo di centrocampista moderno: fisico, tecnica, personalità. Può ricoprire tutti i ruoli del reparto, mediano o mezzala. Uno che cambierebbe volto al Napoli.

ADL temporeggia e attende novità. L’ipotesi di uno scambio con Demme non scalda i bergamaschi. Ma la volontà di Koopmeiners può fare la differenza. Il Napoli sogna il grande colpo a centrocampo.