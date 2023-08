Zielinski resta Napoli, niente Arabia: Vuole il rinnovo con gli azzurri – VIDEO

Saltato il passaggio di Zielinski all’Al-Alhi, il centrocampista polacco è pronto a rinnovare con il Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Zielinski non va più in Arabia: salta la cessione, ora si tratta col Napoli

Colpo di scena sul futuro di Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è definitivamente saltato il trasferimento del centrocampista polacco all’Al-Alhi in Arabia Saudita.

Zielinski resterà quindi un giocatore del Napoli anche nella prossima stagione ed è pronto a essere convocato da mister Rudi Garcia per la prima di campionato contro il Frosinone.

Dopo il tira e molla delle ultime settimane, il rifiuto alle lusinghe arabe sembra aver aperto la strada al rinnovo del contratto con gli azzurri. Le parti sarebbero già a lavoro per prolungare l’accordo, rimodulando verosimilmente l’ingaggio al ribasso.

La permanenza del polacco è slegata dalla trattativa per Gabri Veiga, altro obiettivo del Napoli per il centrocampo. Ieri, intanto, Zielinski avrebbe brindato coi compagni: una festa che sembrava un addio, e invece pare un arrivederci al prossimo anno in maglia azzurra.