Serie A al via, Frosinone-Napoli a Marcenaro. Ricordate cosa accadde lo scorso campionato?

Designato Marcenaro per Frosinone-Napoli, esordio di Garcia sulla panchina azzurra. Il fischietto reduce da prestazioni altalenanti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. È stato designato Matteo Marcenaro come arbitro di Frosinone-Napoli, match che aprirà la Serie A 2023/2024 in programma nel weekend. Il fischietto della sezione di Genova dirigerà quindi la gara che segnerà l’esordio di Rudi Garcia sulla panchina dei campioni d’Italia.

Frosinone-Napoli affidata a Marcenaro, gara delicata per l’arbitro

Per Marcenaro si tratta di una partita delicata, considerando le recenti prestazioni che hanno suscitato polemiche. Dopo Juventus-Salernitana della scorsa stagione, il direttore di gara era finito nel mirino della critica bianconera.

In generale nelle ultime gare con il Napoli ha mostrato una conduzione altalenante. L’esame Frosinone non è dunque dei più semplici per riscattare le recenti performance negative. I tifosi azzurri si aspettano comunque equilibrio e attenzione da parte dell’arbitro alla prima in panchina di Garcia.

Gli arbitri della prima giornata di Serie A 2023/24



Empoli-Verona (sabato 19 ore 18.30): Massimi di Termoli (Zingarelli, Scatragli, Manganiello; VAR: Valeri, AVAR: Gariglio);

Frosinone-Napoli (sabato 19 ore 18.30): Marcenaro di Genova (Cecconi-Bercigli, La Penna; VAR, Di Paolo, AVAR: Serra);

Genoa-Fiorentina (sabato 19 ore 20.45): Ayroldi di Molfetta (Lo Cicero-Colarossi, Abisso; VAR: Doveri, AVAR: Miele);

Inter-Monza (sabato 19 ore 20.45): Colombo di Como (Baccini-Capaldo, Mariani; VAR: Nasca, AVAR: Paterna);

Roma-Salernitana (domenica 20 ore 18.30): Feliciani di Teramo (Costanzo-Passeri, Sozza; VAR: Guida, AVAR: Meraviglia);

Sassuolo-Atalanta (domenica 20 ore 18.30): Marchetti di Ostia Lido (Bindoni-Tegoni, Camplone; VAR: Abbattista, AVAR: Nasca);

Lecce-Lazio (domenica 20 ore 20.45): Dionisi dell’Aquila (Peretti-Rossi C., Prontera; VAR: Di Bello, AVAR: Paganessi);

Udinese-Juventus (domenica 20 ore 20.45): Rapuano di Rimini (Vivenzi-Vecchi, Giua; VAR: Mazzoleni, AVAR: Di Martino);

Torino-Cagliari (lunedì 21 ore 18.30): Cosso di Reggio Calabria (Di Gioia-Raspollini, Ghersini; VAR: Di Martino, AVAR: Guida);

Bologna-Milan (lunedì 21 ore 20.45): Pairetto di Nichelino (Berti-Cipressa, Volpi; VAR Marini, AVAR: Maggioni).