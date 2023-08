Scudetto Serie A, per i bookmakers Napoli dietro all’Inter nei pronostici

Secondo le quote dei bookmakers, l’Inter è la favorita per lo scudetto 2023/2024, con il Napoli campione in carica solo secondo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nonostante lo scudetto della passata stagione, il Napoli non è considerato il principale favorito per il titolo 2023/2024 dai bookmakers. Secondo le quote sul prossimo campionato, a partire in pole position è l’Inter.

Scudetto Serie A: Inter davanti al Napoli nei pronostici dei bookmakers

I nerazzurri, che l’anno scorso si sono fermati al terzo posto ma hanno raggiunto la finale in Champions League, sono al momento i favoriti per la conquista dello scudetto, con quote a 2,75 su 888sport. Il Napoli, detentore del titolo, viene invece considerato come secondo in fila con quote a 4, mentre la Vecchia Signora, la Juventus, si posiziona terza a 4,50.

La Lotta per il Capocannoniere

Victor Osimhen del Napoli, è in testa alle previsioni per il titolo di capocannoniere con quote a 3. Lautaro Martinez dell’Inter lo segue da vicino a 3,65. Gli occhi sono puntati anche su Dusan Vlahovic, con quote a 7, mentre una rinascita di Ciro Immobile potrebbe pagare 8 volte la posta.

Chi scenderà in Serie B?

Il Frosinone, secondo i bookmaker, ha la maggiore probabilità di retrocedere, con quote bassissime a 1,33. Anche Verona e Lecce sono in una situazione complicata, mentre Cagliari e Genoa respirano con quote più alte.

E le qualificazioni europee?

Stanleybet.it vede l’Inter quasi sicura di un posto tra le prime quattro, con quote a 1,10. La Juventus e il Napoli non sono lontani, con quote rispettivamente a 1,20 e 1,25.