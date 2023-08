Chirico infuriato: “In Italia tutti contro la Juve. Fatevi un giro a Napoli”

Il giornalista Marcello Chirico si è scagliato contro i detrattori della Juventus, invitando a visitare il Tribunale di Napoli.

CALCIO NAPOLI. Marcello Chirico, giornalista sportivo di lunga data e noto sostenitore della Juventus, ha recentemente scritto un editoriale appassionato in cui ha espresso la sua frustrazione e rabbia verso coloro che, a suo parere, sono ostili alla Juventus.

Nelle pagine di Calciomercato.com, Chirico ha attaccato con veemenza l’approccio dei tribunali italiani alla vicenda dello scudetto 2006, tolto alla Juventus e assegnato all’Inter a seguito dello scandalo Calciopoli.

“Incompetenti. Come sempre, come una filastrocca,” ha scritto Chirico. “In Italia non esiste un tribunale in grado di esprimere un giudizio sulla vicenda scudetto 2006. Finora sul tema Calciopoli ha sentenziato solo un tribunale, quello federale, ovviamente alla sua maniera e coi suoi metodi discutibili e contraddittori.”

Chirico ha proseguito, lamentando l’autonomia della giustizia sportiva, che a suo parere viene esercitata come una tirannia. Ha sottolineato che nessun giudice sembra voler interferire con le decisioni della giustizia sportiva, suggerendo che ciò potrebbe essere dovuto a pregiudizi contro la Juventus.

“Che detestano. Non ci credete? Fatevi un giro, per esempio, al Tribunale di Napoli e troverete qualche sezione interamente tappezzata con bandiere e sciarpe azzurre. Normale? No, però viene permesso e spacciato come folklore locale. E stiamo parlando di una Procura, mica del bar del tribunale,” ha concluso Chirico.

Parole destinate a far discutere quelle di Chirico, che punta il dito contro i detrattori della Juventus.