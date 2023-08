Scudetto 2006, respinto il 34° ricorso della Juventus: resta all’Inter

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso bianconero per la riassegnazione dello Scudetto 2006: è il 34° no per la Juventus.

Nuovo capitolo nella vicenda legata all’assegnazione dello Scudetto 2005/2006. Il Consiglio di Stato, come riporta l’ANSA, ha respinto l’ennesimo ricorso presentato dalla Juventus per ottenere la revoca dell’assegnazione del titolo all’Inter.

Si tratta del 34° ricorso rigettato da quando, nel 2006, l’allora commissario FIGC Guido Rossi decise di assegnare il tricolore ai nerazzurri dopo le sanzioni di Calciopoli che avevano portato Juve e Milan rispettivamente in Serie B e a -30 punti.

Da allora la società bianconera ha intrapreso una lunga battaglia legale per riottenere sul campo lo Scudetto di quella stagione, finora senza successo. Anche il recente ricorso al Consiglio di Stato si è risolto con una bocciatura.

Dunque la Juventus deve incassare l’ennesima delusione, mentre l’Inter può godersi nuovamente la conferma del titolo conquistato nel 2006. Ma questa intricata vicenda potrebbe non essere ancora finita.